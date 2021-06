Fonte policial disse à agência Lusa que os três feridos ligeiros necessitaram de tratamento hospitalar, mas não necessitaram de internamento.

Os incidentes ocorreram na zona de bares do Pioledo, no centro urbano de Vila Real, entre as 00:30 e as 00:45, sensivelmente na hora de fecho dos estabelecimentos.

Além de tocarem agressões, alguns dos jovens danificaram a porta de uma dependência do Millennium BCP e um caixa ATM da rede Multibanco.

A PSP fez algumas identificações.

