Segundo o Comando Sub-Regional do Médio Tejo de Emergência e Proteção Civil, dois dos feridos, um deles uma criança, encontram-se em estado grave, apresentando a outra criança ferimentos ligeiros.

O veículo, que transportava dois adultos e duas crianças, sofreu um despiste seguido de embate, tendo o alerta sido dado às 08:19, afirmou.

No local estiveram 15 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas e do Centro Hospitalar do Médio Tejo (a viatura de Suporte Imediato de Vida e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação).

As vítimas foram transportadas para a unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo, adiantou a fonte.

