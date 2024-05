Desde o início da guerra em Gaza que se assiste a uma troca de tiros quase diária entre o Hezbollah, no Líbano, aliado do Hamas palestiniano, e as forças armadas israelitas, na fronteira entre o Líbano e Israel, com as fações palestinianas e outros grupo aliados a reivindicarem também ataques contra o país liderado or Benjamin Netanyahu.

Segundo a agência nacional de notícias libanesa, "três civis morreram e vários ficaram feridos num ataque da força aérea israelita".

Esta informação foi confirmada pela agência AFP junto do responsável do município de Mays al-Jabal, Abdelmoneim Choukeir, que referiu a incursão israelita, tendo adiantado que os três mortos são "um casal e o seu filho" que "foram martirizados".

De acordo com a agência noticiosa libanesa, no momento deste ataque os habitantes da aldeia estavam a inspecionar os danos nas casas provocados por bombardeamentos anteriores, tendo os feridos sido transportados para hospitais da região.

Na noite de sábado, o Hezbollah tinha assumido a responsabilidade pelos disparos contra posições israelitas no norte de Israel.

Em quase sete meses de violência nesta zona da fronteira entre os dois países, pelo menos 389 pessoas, incluindo 255 elementos do Hezbollah e mais de 70 civis, foram mortas no Líbano, segundo a contagem da AFP. A estes, juntam-se pelo menos 11 mortes entre as fileiras do Hamas.

Do lado de Israel, um relatório oficial aponta para 11 militares e nove civis mortos.

