Na conferência de imprensa de antevisão ao desafio marcado para sexta-feira, às 20:15, o adjunto referiu que o técnico italiano está "a melhorar" da doença respiratória e que é possível o seu regresso ao banco de suplentes para a receção ao Estoril Praia, da 33.ª e penúltima ronda, marcada para 11 de maio, um domingo, às 18:00.

"Está a melhorar, mas não vai arriscar, porque o problema que tem não lhe permite sair de casa. [Pode demorar] três, quatro, cinco dias [a recuperar]. Quando estiver a 100%, estará connosco", disse.

O transalpino, de 49 anos, orientou pela última vez um treino do Moreirense no sábado e esteve ausente do banco de suplentes no encontro de domingo com o Nacional, referente à 31.ª jornada do campeonato, que terminou empatado (1-1).

O Moreirense, 10.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 36 pontos, visita o FC Porto, quarto, com 62, em partida agendada para sexta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

