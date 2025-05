"Hoje estamos juntos, unidos pela justiça e liberdade, pelo trabalho digno, pelo bom funcionamento das instituições, pelo cumprimento das reivindicações estudantis e laborais", disseram estudantes universitários que lideram a onda de protestos antigovernamentais que começou há seis meses, citados pela agência BETA.

Os protestos começaram após o desabamento, em 01 de novembro de 2024, do telhado de uma estação de comboio, que acabava de ser reformada por empresas chinesas, e na qual 16 pessoas morreram.

A exigência inicial de responsabilização política e judicial pelo incidente evoluiu para uma denúncia do que muitos cidadãos consideram ser um crescente autoritarismo e corrupção por parte do governo de Vucic, o homem forte da política sérvia desde 2012.

"Lembramos às instituições que as nossas demandas não foram atendidas e que não desistiremos até que sejam atendidas", acrescentaram os estudantes.

No protesto conjunto, em frente à sede do governo em Belgrado, os representantes estudantis expressaram solidariedade com as reivindicações trabalhistas dos sindicatos.

Os sindicatos exigem a redução da semana de trabalho para quatro dias e que a jornada diária não ultrapasse oito horas.

Exigem ainda a eliminação das habituais horas extraordinárias não pagas, bem como salários dignos e um aumento do salário mínimo, atualmente nos 500 euros.

Os representantes sindicais reconheceram nos seus discursos que os estudantes universitários conseguiram reunir hoje as principais organizações de trabalhadores, que nunca haviam realizado um evento conjunto.

