"Sei que vou ser sempre criticado de todos os lados, é normal e posso lidar com isso. Mas com 450 ameaças de morte no Instagram, é menos fácil", sublinhou Nagelsmann na conferência de imprensa de lançamento da deslocação do Bayern Munique ao terreno do Arminia Bielefeld no domingo, em encontro da Liga alemã.

O favorito Bayern Munique foi afastado na terça-feira da 'liga milionária' pelos espanhóis do Villarreal, com um resultado agregado de 1-2 nas duas mãos dos quartos de final.

"Se as pessoas me querem matar é uma coisa, mas estão a atacar a minha própria mãe, que nem está interessada em futebol", lamentou o jovem técnico, de apenas 34 anos.

E acrescentou: "Não consigo entender. Assim que desligam a televisão, as pessoas esquecem toda a decência. E acham que estão certas, essa é a pior parte".

Questionado sobre a possibilidade de denunciar os autores das ameaças, Nagelsmann considerou que recebeu demasiadas mensagens intimidatórias para que isso seja possível.

"Eu não veria o fim disso. Recebo depois de cada partida, quem quer que seja o vencedor", vincou.

Julian Nagelsmann é o segundo elemento da estrutura do futebol do Bayern Munique a ser ameaçado esta semana, após a eliminação surpresa da 'Champions'.

A mulher e o filho do diretor desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidzic, também disseram na quarta-feira e na quinta-feira que foram alvo de ameaças, mostrando capturas de ecrãs de mensagens recebidas igualmente através do Instagram.

Nagelsmann disse ainda que não espera que o Bayern aumente as medidas de segurança: "Somos pessoas [e temos vidas] privadas. Não quero provocar ninguém e ninguém veio à minha casa ainda".

DN // AMG

Lusa/Fim