"Os viajantes com um teste PCR negativo válido com menos de 72 horas podem fazer a travessia sem problemas, o problema surgiu quando as autoridades de Saúde na África do Sul se recusaram a aceitar testes de antigénio negativos de Moçambique e isso foi alargado aos camionistas", explicou à Lusa Mike Fitzmaurice, presidente da Federação das Associação de Transportes Rodoviários da África Austral e Oriental, (Fesarta, sigla em inglês).

"Isso resultou numa reação de Moçambique, que agora não aceita [a entrada de] motoristas da África do Sul que tinham testes de antigénio válidos negativos por 30 dias, e insistem agora em testes PCR negativos válidos até 72 horas", explicou.