Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou à agência Lusa que a circulação rodoviária já se está a fazer no sentido Norte-Sul, mas "de forma condicionada, apenas pela via da esquerda", devido "a trabalhos de limpeza da via".

O trânsito tinha sido cortado nesse sentido devido a uma colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias, ocorrido na zona do nó de Gomes Aires, por volta das 10:00, e que provocou dois feridos.

Segundo a GNR, na altura em que aterrou no local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o socorro das vítimas, também foi cortado o trânsito no sentido Sul-Norte.

"Esse sentido foi reaberto ao trânsito por volta das 11:50. Só o outro sentido é que ainda está condicionado", acrescentou a Guarda.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja revelou que o acidente, que aconteceu ao quilómetro 196 da A2, provocou "dois feridos graves".

"As vítimas já foram transportadas de helicóptero para o hospital de Faro", revelou o CDOS.

O alerta para a colisão entre o automóvel e "um camião de transporte de gás natural", que seguia com o depósito "vazio", foi dado aos bombeiros às 09:55, disse a mesma fonte.

Para o local foram mobilizados 18 operacionais, apoiados por seis veículos, assim como o helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR, INEM e da concessionária da autoestrada, a Brisa.

