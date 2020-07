De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, "todo o incêndio está em resolução desde as 19:37" e a A1 foi reaberta no sentido Norte--Sul pelas 19:54.

Já no sentido Sul-Norte, a Brisa informou que a circulação foi restabelecida pelas 21:15.

Segundo o CDOS, não houve registo de habitações em perigo.

"Neste momento, não há risco nenhum, o incêndio já está resolvido, não está concluído, mas já está em resolução", indicou o CDOS de Santarém, pelas 20:00, quando estavam no local 241 operacionais, apoiados por 70 meios terrestres e oito meios aéreos.

