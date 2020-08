O dirigente do SNTAP Serafim Gomes disse à agência Lusa que foi emitido um pré-aviso de greve ao trabalho além das oito horas laborais normais, mas os portos "vão poder funcionar, de segunda a sexta-feira, 16 horas diárias".

O sindicalista prevê que a greve se estenda "até ao final do mês", mas manifestou-se esperançado que "as coisas sejam resolvidas" até ao início da paralisação com a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, a quem afirma ter sido enviada uma missiva para "tentar evitar o conflito", mas ainda "não se obteve resposta".

Em 29 de julho, o SNTAP queixou-se de "hostilidade" por parte da empresa pública Portos dos Açores, com a empresa a dizer-se surpreendida com as queixas e a negar as acusações.

"Há uma atitude de grande hostilidade, nomeadamente para com determinados grupos de trabalhadores marítimos", lamentou o presidente da direção do SNTAP, em declarações à agência Lusa, dando como exemplo a "incerteza" que existe diariamente sobre quem é que vai ter de fazer trabalho extraordinário.

O sindicalista criticou as chefias diretas desses trabalhadores, dentro da empresa Portos dos Açores, por acabarem por "manipular arbitrariamente a distribuição do trabalho".

"Causa, naturalmente, discrepâncias, injustiças e, sobretudo, a incerteza na vida das pessoas, porque os trabalhadores têm direito à sua vida familiar e social e acabam, muitas vezes, por não o poderem fazer, porque não sabem quem é que vai ou não trabalhar, nem quando", referiu Serafim Gomes.

A Lusa tentou obter uma reação do presidente do Conselho de Administração da Portos dos Açores, Miguel Costa, à greve parcial, mas tal, até ao momento, não foi possível.

Também em 29 de julho, Miguel Costa mostrou-se "surpreendido" com as queixas do sindicato, negando a existência de qualquer clima de hostilidade e sublinhando que a está apenas a cumprir o acordo de empresa.

"Todas as escalas são comunicadas integralmente, de acordo com aquilo que resulta do acordo de empresa, ou seja, até às 16:00 do dia anterior, ou até ao último dia útil, se for ao fim de semana", explicou o administrador portuário, acrescentando que "se isto é hostil, resulta do acordo de empresa, assinado pelo SNTAP".

A Portos dos Açores disse, na altura, que está disponível para manter o diálogo com o sindicato.

