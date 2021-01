Numa primeira reação às projeções televisivas, que apontam para a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa à primeira volta, com Ana Gomes em segundo e André Ventura em terceiro, Paulo Pedroso defendeu que a candidata conseguiu alcançar um objetivo.

"Esta candidatura pretendia e conseguiu transformar estas eleições num processo eleitoral competitivo em que estivessem representadas todas as sensibilidades políticas do país", disse, defendendo que haveria "um espaço deserto" se a militante do PS (sem apoio do partido) não tivesse avançado.

Questionado se se pode falar numa derrota da esquerda, o antigo ministro remeteu para uma análise posterior dos resultados, mas deixou um aviso.

"Esta noite vai obrigar todos os quadrantes políticos que se reconhecem na Constituição e repensar o futuro, porque não podemos ignorar que, pela primeira vez desde o 25 de Abril, há ameaças sérias à Constituição, são um perigo e não apenas uma nova ideia", afirmou Pedroso, numa referência indireta a André Ventura.

