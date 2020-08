"Apesar de muitos pedidos de ajuda e de contactos com as autoridades consulares timorenses aqui em Bali, não tivemos ainda qualquer ajuda. Sobrevivemos com empréstimos e pouco dinheiro que os meus filhos mandam", contou à Lusa Domingos Ximenes, 73 anos.

Ximenes explicou à Lusa que as autoridades de Saúde determinaram que necessitava de tratamento especializado não disponível em Timor-Leste, tendo organizado o tratamento no Hospital Siloan, em Bali, na Indonésia, para onde viajou no início de março.

"O Governo marcou as viagens para mim e para a minha mulher me acompanhar e quando saí de Timor-Leste deram-me mil dólares para pagar o primeiro mês do quarto e depois o resto para alimentação", disse.

O pagamento da renda do quarto onde se encontra o cidadão compete ao Governo timorense, porém, devido à situação da covid-19 -- que levou à suspensão de voos -- Domingos Ximenes não pode voltar a casa.

"Não me mandaram mais dinheiro e se não fosse alguma ajuda não tinha sequer para comer", explicou.

"Das autoridades consulares dizem que já enviaram a informação para Timor-Leste, mas até agora ainda não houve resposta", referiu.

Ainda que as rendas das casas onde Domingos Ximenes e outros doentes estiveram alojados fossem garantidas pelo Governo timorense, fonte conhecedora do caso disse à Lusa que o pagamento ainda não foi feito.

Em dívida estarão já cerca de 3.500 euros, segundo a mesma fonte.

Odete da Silva, diretora dos serviços de Saúde, disse à Lusa que vai apurar informação sobre o caso e dialogar com o diretor nacional hospitalar no intuito "de resolver a situação o mais rapidamente possível".

Timor-Leste está atualmente com um caso ativo de covid-19 -- de um total de 26, dos quais 25 já recuperados -- e está no seu quarto período de 30 dias de estado de emergência, que termina no início de setembro.

O país está sem voos comerciais desde março.

