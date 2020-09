"A fragilidade em Timor-Leste diminuiu em todas as dimensões, exceto a segurança, o que revelou um ligeiro aumento de fragilidade", destacado na última edição do relatório "Estados de Fragilidade", publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

O documento registou que "notáveis declínios na fragilidade económica e ambiental contribuíram para a saída de Timor-Leste", com "investimentos sustentados ao longo do tempo na mitigação do conflito, no fortalecimento das instituições políticas e na construção de resiliência económica".