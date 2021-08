Dados divulgados pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), confirmam que foram detetados novos casos em praticamente todos os municípios, à exceção de Aileu, com o maior número, 298, detetados em Díli e 90 detetados em Baucau.

Os dois óbitos que se registaram em Díli, fizeram aumentar o total de mortos de pessoas infetadas na capital para 42, e o total nacional para 51, sendo que mais de metade número se registou só no mês de agosto.

Um dos mortos é uma mulher de 35 anos, não vacinada, que foi diagnosticada com síndrome de insuficiência respiratória aguda a 22 de agosto e que faleceu hoje no centro de isolamento de Lahand. A segunda vítima mortal é um homem de 65 anos, tambem não vacinado, a quem foi detetado o mesmo síndrome na segunda-feira, e que faleceu no mesmo centro de isolamento.

As autoridades realizaram nas últimas 24 horas 1.900 testes em todo o país. A taxa de incidência nacional continua a aumentar sendo agora de 21,7 por 100 mil habitantes, enquanto o município de Díli atingiu o seu valor máximo desde o início da pandemia, com 51,6 por 100 mil habitantes.

Também durante as últimas 24 horas, as autoridades registaram 97 casos recuperados, atualmente há em todo o país 3.816 casos ativos, um novo máximo, dos quais 2.019 em Díli e 740 em Ermera, que permanece como segunda zona do país com maior número de casos.

Os novos casos registados CICG consolidam o mês de agosto como o pior desde o início da pandemia, com as autoridades a atribuírem ao elevado número de transmissão, que abrange também pessoas já vacinadas, ao impacto da variante Delta que já é dominante na capital e em Ermera.

Entretanto, o parlamento nacional deu hoje autorização ao presidente da República para decretar um novo período de estado de emergência de 30 dias, o 16.º desde o início da pandemia.

O Governo timorense reúne-se em Conselho de Ministro na quarta-feira para analisar a situação epidemiológica do país e definir eventuais medidas adicionais a implementar, sendo que o próprio CICG defende a aplicação de confinamento obrigatório e várias cercas sanitárias no país.

Na última semana têm aumentado os relatos sobre pessoas infetadas em várias instituições, incluído na Presidência da República, no Parlamento e no Governo.

O ex-primeiro ministro Mário Alcani anunciou hoje, numa publicação na rede social Facebook, que ele próprio está infetado.

O número de hospitalizações continua a aumentar, colocando uma pressão redobrada em todo o sistema de saúde, já que há dezenas de profissionais de saúde no país estão infetados, reduzindo os recursos disponíveis para responder à pandemia.

Ao dia de hoje estão 69 pessoas nos centros de isolamento de Vera Cruz e Lahand, incluindo 20 em estado grave, quatro com ventilador, um com CPAP (máquina de pressão positiva contínua na via aérea) e 14 com oxigénio.

