De acordo com o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) timorense, o total de óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia é agora de 105.

Dos 25 novos casos de infeção registados nas últimas 24 horas, 20 foram em Díli, três em Raeda e um em Viqueque.

As autoridades sanitárias assinalam ainda que mais 127 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, pelo que o total de casos ativos no país hoje é de 1.572.

Assim, a taxa média de incidência em Timor-Leste baixou para 5,0 por 100 mil habitantes, e em Díli, capital, também baixou desde sexta-feira para 10,8/100 mil.

Estão atualmente hospitalizadas 59 pessoas em todo o território por causas associadas à covid-19, oito das quais em estado grave, 34 com sintomatologias ditas "moderadas" e 17 com sintomas ligeiros.

A covid-19 provocou pelo menos 4.683.586 mortes em todo o mundo, entre mais de 226,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

ATR // VM

Lusa/Fim