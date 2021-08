Segundo o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), a vítima mortal é um homem, de 68 anos, que vivia no distrito de Ermera, ao qual foi diagnosticada a doença em 16 de agosto.

Dos 187 novos casos registados pelas autoridades nas últimas 24 horas, 77 foram em pessoas que vivem em Díli, capital do país, 63 em Covalima, 8 em Ainaro e os outros nos restantes distritos de Timor-Leste.

O CIGC nota que 68,8% dos casos positivos registavam sintomas da covid-19 e, entre os casos os confirmados, 40 tinham a vacinação completa e 56 a primeira dose da vacina.

Do número de infetados, 67 pessoas foram consideradas recuperadas nas últimas 24 horas, sendo o total de casos ativos no país de 3.383.

Nas últimas 24 horas, as autoridades realizaram 238 testes, bem menos do que os 900 feitos no dia anterior.

O CIGC refere que a taxa de incidência dos últimos sete dias subiu para 18,7 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em Díli 47,3 casos por 100 mil habitantes.

O boletim diário nota ainda que o internamento no centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli, baixou para 60 pessoas, das quais 20 em estado grave, três com ventilador e 16 com oxigénio.

No que toca à vacinação, a nível nacional já receberam a primeira dose 48,3% dos maiores de 18 anos e 21,7% desta faixa etária já têm a vacinação completa.

Em Díli, a primeira dose foi administrada em 72,4% desta faixa etária e 53,6% da população adulta tem a vacinação completa.

A covid-19 provocou pelo menos 4.423.173 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

