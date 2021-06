Em comunicado, o CIGC explicou que o homem de 86 anos, tinha vários problemas crónicos, incluindo uma história de cancro, e que foi confirmado infetado no rastreio de contactos depois de um familiar ter testado positivo.

"A família solicitou autorização para o homem fazer isolamento terapêutico domiciliar, mas o homem acabou por morrer no dia 07 de junho. O funeral vai ser realizado de acordo com os protocolos da covid-19", referiu.

No mesmo comunicado o CIGC refere que nas últimas 24 horas se registaram no país um total de 98 novas infeções, com o número de recuperados a ser de 214, pelo que o total de casos ativos caiu para 2.115 e o total de casos acumulados aumentou para 7.862.

Cerca de 12,2% dos casos diagnosticados tinham sintomas da covid-19.

Em concreto registaram-se em Díli 80 novos casos, o que representa 7,224% dos 1.105 testes realizados, com a incidência na capital a ser atualmente de 23,1 casos por 100 mil habitantes.

Registaram-se ainda sete casos cada nos municípios de Bobonaro (a incidência é de 3,3 casos por 100 mil habitantes) e de Aileu (incidência de 1,8), três em Baucau (incidência de seis por 100 mil haitantes) e um em Viqueque (incidência de 2,9 por 100 mil habitantes.

A incidência nacional é atualmente de 7,6 por 100 mil habitantes.

No centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli, há atualmente quatro pessoas em estado grave e 10 em estado moderado.

