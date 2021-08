Segundo informou hoje o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), a vítima foi um homem de 76 anos, com história clínica de tuberculose e que foi diagnosticado com síndrome de insuficiência respiratória aguda na sexta-feira.

O CIGC explica que nas últimas 24 horas se registaram em todo o país mais 142 novos casos e 13 casos recuperados, com o total de casos ativos a ultrapassar os 2.000 (2.068) e o total acumulado desde o início da pandemia a subir para 12.565.

Dili registou 92 novos casos, voltando a ser a região com mais casos ativos no país (831), Covalima 23, Baucau 13, a Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) registou 11, Ainaro dois e Aileu um.

Nas últimas 24 horas foram feitos em todo o país quase 590 testes.

A taxa de incidência a nível nacional é agora de 11,2 por 100 mil habitantes.

O número de pacientes no centro de isolamento de Vera Cruz aumentou para 44, dos quais nove considerados em estado grave (um com ventilador e oito com oxigénio), e 14 em estado considerado moderado.

Na vacinação, já receberam a primeira dose 45,1% das pessoas com mais de 18 anos em Timor-Leste, com 16,9% a terem a vacinação completa.

Em Díli, já têm a primeira dose 70,7% da população com mais de 18 anos e a vacinação completa atinge os 49,1%.

Ermera, segunda região do país com mais casos ativos, continua a ser o município com menor taxa de vacinação, com apenas 15,8% com a primeira dose e 2,7% com a vacinação completa.

ASP // JH

Lusa/Fim