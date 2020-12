Timor-Leste, que tem estado praticamente sem casos desde o início da pandemia, registou na última semana um aumento significativo, com contágios no enclave de Oecusse e na capital, Díli.

Atualmente, entre os casos ativos estão três homens de 26, 35 e 42 anos, dos quais um sem sintomas, detetados entre passageiros que chegaram ao país num avião 'charter' que aterrou a 22 de dezembro, procedente da Malásia.

Há ainda a registar mais três casos: duas mulheres, uma de 34 e outra de 63 anos, um homem de 46, todos assintomáticos, que viajaram para Díli, no voo da EuroAtlantic, oriundo de Portugal, e que aterrou a 14 de dezembro.

Esse avião, que partiu de Lisboa, trazia 144 passageiros, metade dos quais estavam em quarentena em instalações do Governo, e os restantes em hotéis ou em isolamento em casa.

Uma das situações mais preocupantes tem a ver com o enclave de Oecusse, onde foram detetados três casos de homens que entraram ilegalmente oriundos da Indonésia, e capturados pela polícia, e que se encontram agora também em quarentena.

Os últimos dados do Governo apontam para 44 casos de covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 31 já recuperados, estando em quarentena em vários locais cerca de 490 pessoas.

Os novos casos ocorrem numa altura em que o Presidente se reúne com o Conselho de Estado e com o Conselho Superior de Defesa e Segurança para debater o pedido de autorização solicitado pelo Governo para extensão do período do Estado de Emergência que vigora até ao início do ano.

Esse pedido de extensão deve ser discutido no parlamento na terça-feira, devendo o Presidente autorizar a extensão e o Governo posteriormente definir as restrições a aplicar.

O Governo determinou já o encerramento das fronteiras até 02 de janeiro, com restrições adicionais no enclave de Oecusse, até praticamente final de janeiro.

Dado o aumento de casos, as autoridades têm apelado à população para que se evite aglomerações e sejam mantidas as regras de higiene e distanciamento social.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.758.026 mortos resultantes de mais de 80,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

ASP // JMC

Lusa/Fim