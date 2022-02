O boletim diário do Ministério da Saúde refere que se registaram 159 casos nas últimas 24 horas, sendo que todos, à exceção de um registado em Bobonaro, foram identificados em Díli.

Vários destes casos foram detetados no rastreio realizado na Escola Portuguesa de Díli onde tinham sido detetados vários casos na semana passada, confirmaram à Lusa fontes do Ministério da Saúde, sem relevar o total.

Os dados indicam que atualmente há 237 casos ativos no país, dos quais 235 em Díli, com cinco pessoas hospitalizadas, dois em estado considerado "leve" e três em estado "moderado".

Desde o início da pandemia registaram-se em Timor-Leste 20.105 casos e 122 mortes.

Nas últimas 24 horas as autoridades realizaram quase 800 testes, com uma taxa de positividade de 12%, o que compara com a taxa de 0,2% da semana anterior.

Até ao momento há 70,8% dos habitantes de Timor-Leste com mais de 18 anos com a vacinação completa -- dos quais várias centenas já com doses de reforço -- e 84,2% com pelo menos uma dose.

