Segundo os dados hoje divulgados, registaram-se 15 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, todos em Díli, com o total de casos ativos a aumentar para 32.

Desde o início da pandemia, registaram-se no país 122 mortes relacionadas com a covid-19 e um total de 19.894 casos.

Não há atualmente casos de hospitalização devido à infeção pelo novo coronavírus.

As autoridades timorenses confirmaram já terem registado a entrada de pelo menos dois casos da variante Ómicron, depois de análises de sequência genómica realizadas na Austrália.

O país registou um período de vários meses praticamente sem casos, depois do pico que ocorreu entre agosto e setembro, com o maior número de casos e mortes devido à variante Delta.

As autoridades informaram que já receberam a vacinação completa pelo menos 70,6% da população do país com mais de 18 anos, com 84,1% com pelo menos a primeira dose.

