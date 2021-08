Em comunicado, o CIGC explicou que a mulher, cujo bebé também acabou por morrer, tinha dado entrada no Hospital de Referência de Maliana, com "rotura uterina, choque hipovolémico e SARS-CoV-2".

Um teste post-mortem confirmou que a mulher estava infetada com o novo coronavírus, e o bebé não.

As autoridades registaram em todo o país, nas últimas 24 horas, 50 novas infeções, das quais 25 em Díli, sete na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), cinco em Covalima, quatro cada em Aileu e Bobonaro, três em Ermera e dois em Baucau.

O total de recuperações foi de duas, com o total de ativos a subir para 1.422 e o acumulado para 11.579.

Ermera regista a taxa de incidência mais elevada do país, 20,9 casos por 100 mil habitantes, seguindo-se Díli com 9,8 casos por 100 mil habitantes.

Nas últimas 24 horas foram feitos em todo o país cerca de 300 testes.

No centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli, há atualmente 30 pacientes, dos quais cinco considerados graves, dois ligados a um ventilador e três a receber oxigénio.

Na última semana foram administradas em Timor-Leste cerca de 40 mil vacinas contra a covid-19, com 315.746 pessoas a receberem a primeira dose (41,8% da população com mais de 18 anos) e 110.056 pessoas a completarem as duas doses de vacinação (14,5% da população).

Em Díli já receberam a primeira dose 68% dos habitantes com mais de 18 anos, e estão vacinados 44,5%, com mais de metade das populações de Viqueque e Covalima já com a primeira dose.

Ermera regista os índices mais baixos de vacinação, com 14,1% com a primeira dose e 1,6% com a vacinação completa.

ASP // SB

Lusa/Fim