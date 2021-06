Em comunicado o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que o homem foi examinado no Hospital de Referência de Maliana a 15 de junho, onde se apresentou com síndrome de insuficiência respiratória aguda (SIRA) e testou positivo à covid-19.

Com uma história clínica de tuberculosa e asma, o homem foi transferido para o centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli, onde foi colocado com ventilação assistido, acabando por falecer.

Na mesma nota o CIGC revela que nas últimas 24 horas se detetaram 46 novos casos positivos de SARS-CoV-2 em Timor-Leste, com 131 casos recuperados, o que levou o total de casos ativos a descer para 900 e o total acumulado desde o início da pandemia a subir para 8889.

Nas últimas 24 horas as autoridades realizaram cerca de 780 testes em Díli e cerca de 250 no resto do país.

A incidência em Timor-Leste é atualmente de 4,2 casos por 100 mil habitantes, com a taxa mais elevada em Baucau (11,4), Díli (oito) e Manatuto (7,8)

Até ao momento já foram vacinadas em Díli com a primeira dose 127.802 pessoas, ou 23,1% da população com mais de 18 anos, sendo que em Díli receberam a primeira dose 105.943 pessoas, ou 49,6% da população com mais de 18 anos.

O líder histórico Xanana Gusmão foi um dos que recebeu hoje a sua primeira dose, em concreto da vacina Sinovac, com as imagens do momento e um apelo que fez à população para que se vacinem, a tornarem-se virais nas redes sociais.

Com a segunda dose há já 24.143 pessoas em Timor-Leste, 3,2% da população, e 13.479 em Díli ou 6,3% da população.

Nas últimas 24 horas foram dadas em todo o país 14.395 vacinas.

ASP // PJA

Lusa/Fim