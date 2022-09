Na reunião, que decorreu na segunda-feira e que marcou um primeiro intercâmbio entre a PBC e Timor-Leste sobre as experiências de consolidação da paz do país, a comissão reconheceu ainda os desafios e oportunidades que Timor-Leste enfrenta, incluindo na redução da pobreza e da desigualdade, diversificação da economia e continuação do empoderamento das mulheres e jovens.

"No espírito de solidariedade global e cooperação sul-sul e triangular, Timor-Leste partilhou boas práticas e lições aprendidas no seu processo de consolidação da paz com os membros da comissão", indicou o gabinete do porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em comunicado.

"Os membros do PBC elogiaram o notável progresso feito por Timor-Leste, através de um processo liderado nacionalmente, incluindo na consolidação da paz e estabilidade, promoção da coesão social e fortalecimento das instituições, desde a retirada da Missão Integrada das Nações Unidas em Timor-Leste (UNMIT) em 2012", acrescenta a nota.

A comissão também elogiou o papel de liderança desempenhado pelo Governo para melhorar o envolvimento e coordenação internacional no apoio aos países e regiões afetados por conflitos.

Face aos desafios que o país ainda enfrenta, a PBC saudou os esforços feitos por Timor-Leste, nomeadamente através da adoção e implementação de um Plano Estratégico de Desenvolvimento, do roteiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2017 e do Plano de Ação Nacional de 2016 para a implementação de uma resolução do Conselho de Segurança.

"Os membros do PBC manifestaram o seu empenho em apoiar a mobilização, conforme necessário, de apoio internacional coerente e coordenado a Timor-Leste para enfrentar os seus desafios remanescentes e cumprir as suas prioridades de consolidação da paz", segundo o comunicado.

Ainda de acordo com o porta-voz de Guterres, participaram na reunião o Presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, ex-chefes de Estado e de Governo, o representante do Banco Asiático de Desenvolvimento, dois representantes da sociedade civil de Timor-Leste e o secretário-geral do G7+, bem como altos funcionários da ONU, incluindo o secretário-geral adjunto para o Médio Oriente, Ásia e Pacífico, o secretário-geral adjunto para Apoio à Construção da Paz e o coordenador residente em Timor-Leste.

