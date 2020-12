A cerca sanitária, até 02 de janeiro, foi determinada "atendendo aos recentes casos diagnosticados (...) na região e de modo a acautelar a saúde pública (...) e a impedir a ocorrência de transmissão comunitária (...) em território nacional", justifica-se num comunicado da Presidência do Conselho de Ministros.

Na mesma nota salienta-se que as regras de distanciamento social devem-se "ao agravamento da situação sanitária na província de Timor Ocidental, na República da Indonésia, (...) à descoberta de uma nova estirpe (...) ainda mais contagiosa que a original e ao aumento do número de casos diagnosticados em território nacional".

Razão pela qual, acrescenta-se, "é necessária a adoção de novas medidas que evitem o surgimento de um surto de covid-19 no país".

Entre as regras divulgadas, ficam "todos os indivíduos residentes em Timor-Leste obrigados" a "manter distância de pelo menos um metro relativamente a outros indivíduos com os quais não vivam em economia comum, quando circulem a pé na via pública ou se encontrem em recintos, públicos ou privados, de acesso público e utilização coletiva".

Das cinco regras que constam no comunicado, destaca-se o facto de se proibir qualquer aglomeração "com mais de dez pessoas, salvo se estas pertencerem (...) ao mesmo agregado familiar", salientando-se a obrigatoriedade de todos os residentes deverem "utilizar máscara facial que cubra o nariz e a boca quando tenham que circular na via pública ou aceder ou permanecer em recintos públicos ou privados de acesso público e utilização coletiva e, ainda, quando se utilize qualquer transporte público de passageiros".

Na segunda-feira, as autoridades de saúde timorenses tinham anunciado quatro novos infetados com o novo coronavírus, elevando para 13 o número total de casos ativos no país.

Timor-Leste, que tem estado praticamente sem casos desde o início da pandemia, registou na última semana um aumento significativo, com contágios no enclave de Oecusse e na capital, Díli.

É em Oecusse, precisamente, que se vive uma das situações mais preocupantes, onde foram detetados três casos de homens que entraram ilegalmente oriundos da Indonésia, e capturados pela polícia, e que se encontram agora também em quarentena.

Os últimos dados do Governo apontam para 44 casos de covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 31 já recuperados, estando em quarentena em vários locais cerca de 490 pessoas.

O Governo determinou já o encerramento das fronteiras até 02 de janeiro, com restrições adicionais no enclave de Oecusse até praticamente final de janeiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

JMC (ASP) // JMC

Lusa/Fim