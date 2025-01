"Hoje realizamos a entrega formal do material sensível e não sensível para as eleições dos 18 sucos [conjunto de aldeias]", disse o vice-ministro da Administração Estatal, Jacinto Dias.

O vice-ministro falava aos jornalistas no final da cerimónia de entrega do material eleitoral aos representantes dos oitos municípios que ainda não concluíram a eleição de todos os chefes de suco.

A cerimónia também contou com a presença do presidente da Comissão Nacional de Eleições, José da Costa Belo, e do diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, Elviro Fernandes Moniz.

Segundo Jacinto Dias, o material eleitoral, que seguiu ainda hoje para os municípios, vai ser distribuído sexta-feira pelas 70 aldeias, que constituem os 18 sucos que vão a eleições no sábado.

"O momento de hoje é importante, porque está relacionado com a distribuição de material sensível para o ato eleitoral", afirmou o vice-ministro.

No sábado, além dos chefes de suco, também serão eleitos os chefes das 70 aldeias e os conselhos de suco, que elegem depois, a 05 de fevereiro, os Lian-na'in (autoridade tradicional) e os representantes da juventude.

Segundo a lei timorense, os sucos são "pessoas coletivas de direito público, de natureza associativa, formados com base em circunstâncias históricas, culturais e tradicionais, cujos membros se encontram ligados por laços familiares ou por laços tradicionais num espaço determinado".

Os sucos têm como atribuições contribuir para a unidade timorense, garantir a paz social nas comunidades, defender os seus interesses e promover o desenvolvimento socioeconómico local.

Já o chefe de suco tem uma série de competências, entre as quais, prevenir a violência doméstica, informar a polícia sobre facto que possam configurar crimes, mediar conflitos ou disputas entre membros da comunidade, sensibilizar as pessoas sobre a prevenção de doenças, saúde maternoinfantil, hábitos alimentares, vacinação e abandono escolar.

Os chefes de suco são eleitos com 50% dos votos mais um e caso não consigam a maioria será realizada uma segunda volta em 10 de fevereiro.

Em novembro de 2023, foram eleitos a maior parte dos chefes dos 452 sucos, que incluem 1.369 aldeias de Timor-Leste.

