O Conselho de Ministros, reunido hoje, em Díli "aprovou o projeto de Decreto do Governo, apresentado pelo Primeiro-Ministro em exercício, José Maria dos Reis, referente às medidas de execução do estado de emergência, renovado pelo Decreto do Presidente da República (...), de 30 de dezembro", para evitar a propagação da pandemia de covid-19, refere o executivo em comunicado após o encontro.

"O estado de emergência, agora renovado, abrange todo o território nacional e vigora entre as 00.00 horas do dia 3 de janeiro de 2021 e as 23.59 horas do dia 1 de fevereiro de 2021", esclarece o documento.