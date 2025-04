De acordo com a organização, o TikTok é a mais recente plataforma de media social a lançar uma estratégia de verificação de factos, as chamadas notas de rodapé, disponíveis nos Estados Unidos da América, onde a aplicação conta com mais de 170 milhões de utilizadores.

"A plataforma social diz que o novo recurso não substituirá as parceiras com mais de 20 verificadores de factos que atualmente desmascaram a desinformação no TikTok", sendo que os utilizadores dos EUA com mais de 18 anos podem agora contribuir com notas sobre os vídeos da plataforma.

"As notas de rodapés oferecem uma nova oportunidade para as pessoas compartilharem os seus conhecimentos e adicionarem uma camada adicional de contexto à discussão usando uma abordagem orientada por consenso", referem.

A nova funcionalidade é um recurso autónomo de confiança e segurança que pretende combater a desinformação.

O Instituto Poynter é uma organização global sem fins lucrativos que pretende fortalecer a democracia, através do ensino, publicações, verificação de factos e alfabetização mediática.

