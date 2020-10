A programação dos últimos dois meses do ano no Theatro Circo começa, no dia 07 de novembro, com Selma Uamusse, a apresentar o segundo disco de originais, "Liwoningo", produzido pelo brasileiro Guilherme Kastrup.

No dia 13, a companhia Ninguém leva à cena "Delírio a Dois", de Ionesco, e um dia depois Tiago Sousa apresenta o novo disco, "Oh Sweet Solitude", que surge quatro anos depois de "Um Piano nas Barricadas".

No dia 27 do próximo mês, o Theatro Circo recebe a coreografia "Drama", de Victor Hugo Pontes, e Adriana Calcanhotto, um dia depois.

Já em dezembro, o primeiro espetáculo do último mês do ano pertence a B Fachada, no dia 05, seguindo-se, no dia 11, o concerto "A Voice for Freedom", no qual Sara Miguel "reúne alguns dos músicos com quem mais gosta de tocar para trazer ao Theatro Circo um tributo ao jazz como mu´sica de intervenção e a` cantora Nina Simone", segundo comunicado da instituição.

O último concerto do ano é o que junta o projeto St. James Park a Cláudia Guerreiro para o espetáculo "Häxan".

