Os dois testes PCR foram efetuados no Laboratório de Saúde Pública e no Instituto Nacional de Saúde, tendo os dois dado negativo, contrariando o teste rápido à infeção pelo novo coronavírus feito na segunda-feira por Filipe Nyusi, indica a Presidência.

"Estes testes PCR deram como resultado negativo para a covid-19 para o Presidente da República, que continua a observar as medidas de prevenção e combate à pandemia da covid-19 emanadas pelo decreto do Conselho de Ministros", refere-se no comunicado.

No caso da primeira-dama moçambicana, Isaura Nyusi, a nota da Presidência indica que esta continua assintomática, sem revelar o resultado do teste.

"O Presidente da República e esposa agradecem a inúmera solidariedade de entidades e organizações nacionais e internacionais que têm recebido", concluiu-se no comunicado.

Desde o anúncio do primeiro caso, em março de 2020, Moçambique tem um total acumulado de 2.042 óbitos e 196.346 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 159.567 recuperados.

A covid-19 provocou 5.456.207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

