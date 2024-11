"Em Chiúre Velho temos seis escolas que não realizaram [as avaliações finais] devido à movimentação de terroristas nos últimos dias. A mesma situação para o distrito de Ancuabe, onde 13 escolas também estão nesta situação", disse o diretor provincial da educação de Cabo Delgado, Ivaldo Quincardete.

As avaliações finais para o sexto ano arrancaram na segunda-feira, em todo território moçambicano.

"Ainda não temos o ponto de situação se estas crianças estão a fazer as avaliações em outros locais seguros para onde se deslocaram", avançou o representante, explicando ainda que a direção da educação aguarda uma resposta dos distritos sobre a localização das crianças.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, a sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.

LYME // MLL

Lusa/Fim