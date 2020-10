O terremoto ocorreu no mar às 17:35 locais (08:35 em Lisboa), a 113 quilómetros a noroeste da cidade de Lae, que com 73.918 habitantes é a segunda mais populosa do país.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o epicentro do terremoto a uma profundidade de 103 quilómetros.