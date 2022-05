"Estou entusiasmada com todas as etapas e a Gold Coast é o melhor sítio para começar com ondas incríveis. Estou pronta para competir com as melhores e confiante que me posso qualificar, mas é mesmo um circuito com tanta qualidade que tenho de dar o meu melhor", destacou a atleta olímpica lusa, de 22 anos, em declarações reproduzidas pela WSL.

A 'luta' de Bonvalot pela presença no circuito mundial de 2023 passa pelas 'Challenger Series', que atribuem 12 vagas masculinas e seis femininas e vão ter início na Austrália, com o Boost Mobile Gold Coast Pro, entre sábado e 15 de maio, quando deverão também entrar na 'corrida' os compatriotas Frederico Morais (recém-despromovido do circuito principal), Vasco Ribeiro, Francisca Veselko, Mafalda Lopes e Yolanda Sequeira.

O circuito intermédio (segunda divisão) da WSL, que dá acesso à elite mundial, é composto por oito etapas, duas na Austrália (Gold Coast Pro, de 07 a 15 de maio, e Sydney Surf Pro, de 17 a 24 de maio), uma na África do Sul (Ballito Pro, de 03 a 10 de julho), uma nos Estados Unidos (US Open of Surfing, de 30 de julho a 07 de agosto), uma em Portugal (Pro Ericeira, de 01 a 09 de outubro), uma em França (Pro France, de 12 a 23 de outubro), uma no Brasil (Saquarema Pro, de 01 a 08 de novembro), e uma no Havai (Haleiwa Challenger, de 26 de novembro a 07 de dezembro).

DN // AMG

Lusa/Fim