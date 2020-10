"Já são 45 anos de país independente, mas as mentes dos membros do partido no poder continuam agindo de forma intimidatória e criminosa contra os seus opositores políticos", disse Sande Carmona, porta-voz daquela formação política, em conferência de imprensa, na cidade da Beira.

De acordo com aquele responsável, o MDM tem sofrido atos de vandalização protagonizados por "indivíduos influentes" do partido no poder.