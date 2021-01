A decisão consta de um despacho do gabinete do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, de 27 de janeiro, que justifica a atribuição da medalha, em primeiro grau, pela "contribuição notável" daquele centro "para o bem-estar" da sociedade, "procurando sempre o lado da solução e nunca dificuldade", elementos "catalisadores e edificadores para os jovens".

A Casa de Resgate e Recuperação - As Tendas El-Shaddai foi criada em 1996, em Pedra Badejo, concelho de Santa Cruz, ilha de Santiago, por Honório Fragata, na altura o primeiro espaço a dedicar-se em Cabo Verde "ao tratamento de jovens com problemas com as drogas".

O despacho que atribui a condecoração recorda que o próprio fundador teve "a sua história de dependência e superação do alcoolismo" e que foi cofundador do Instituto Caboverdiano de Menores, criando vários centros para crianças.

"Porém, um 'chamado de Deus', como ele próprio o diz, faria com que deixasse Cabo Verde rumo ao Brasil, onde se foram e capacita no tratamento da dependência ao alcoolismo e outras drogas", lê-se no despacho.

Em 1996, já de regresso a Cabo Verde, recebeu a primeira das muitas tendas que foram fazendo crescer o centro de acolhimento de jovens.

"Com abnegação e sacrifício dedicou-se a este centro que hoje possui diversas tendas, padaria, oficina de carpintaria, refeitório, espaço de culto, balneários entre outras infraestruturas, por um lado humildes, mas por outro, espelho da dignidade com que pedra a pedra se construiu este centro", sublinha o despacho de condecoração.

Recorda ainda que pelas Tendas El-Shaddai já passaram "centenas de jovens", muitos dos quais "encontram um sentido e um propósito de vida".

"Reencontraram-se e hoje as suas famílias vivem orgulhosamente em paz. Constituem-se exemplos nas comunidades de origem e alguns deles são hoje 'Embaixadores da Esperança'", lê-se ainda, destacando o papel do fundador do centro a "salvar vidas".

"Honório Fragata, a quem todos chamam carinhosamente de 'tio', é na verdade um pai de todos, não só dos seus meninos como os trata, mas um pai da humanidade. Pelos feitos, constitui para o Governo uma honra muito grande, poder prestar por este modo, esta justa homenagem às Tendas El-Shaddai, num gesto de reconhecimento pela excecional dedicação, elevado grau de comprometimento, compreensão e esforços em prol do bem-estar da sociedade", conclui o despacho assinado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que no fim de semana visitou aquele centro.

