Foram registadas rajadas de até 150 quilómetros por hora, quando as autoridades enviaram hoje de manhã um raro alerta de emergência por telefone a cerca de três milhões de famílias no País de Gales e no sudoeste de Inglaterra.

O alerta oficial, que veio com um som alto semelhante ao de uma sirene, alertou as pessoas para ficarem em casa e foi enviado para todos os telemóveis compatíveis nas áreas afetadas pela tempestade "Darragh".

No noroeste de Inglaterra, um homem de 40 anos morreu quando uma árvore caiu sobre a sua carrinha enquanto conduzia numa autoestrada perto de Preston, a cerca de 58 quilómetros a norte de Manchester.

Na sexta-feira, os meteorologistas do Reino Unido, do Met Office, emitiram um aviso meteorológico vermelho -- o tipo mais grave. Milhares de casas, muitas na Irlanda do Norte, no País de Gales e no oeste de Inglaterra, ficaram sem energia durante a noite.

As principais autoestradas e pontes de todo o país foram encerradas devido aos ventos fortes e vários serviços ferroviários foram suspensos.

Na Irlanda, cerca de 400 mil casas, explorações agrícolas e empresas ficaram sem energia devido à tempestade. Alguns voos no aeroporto de Dublin foram cancelados.

