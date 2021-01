Segundo a agência de notícias francesa France Presse (AFP) para hoje as autoridades esperam que a neve atinja mais 20 centímetros.

De acordo com a agência de previsão do tempo, a neve vai acumular hoje mais 20 centímetros em Madrid e no planalto central do país, e até 50 centímetros, que podem cobrir as áreas mais altas desta região espanhola.

Este nevão, o pior em 50 anos em Espanha, e que não diminuiu durante a noite de sexta-feira para hoje, colocou na manhã de hoje cinco regiões do centro do país em alerta vermelho.

Na região de Madrid, os autocarros públicos e a recolha de lixo foram suspensos, o Aeroporto Internacional de Barajas, encerrado desde a noite de sexta-feira, vai permanecer todo o dia de hoje fechado por "razões de segurança".

Na sexta-feira cerca de 30 voos tiveram de ser desviados e outros tantos cancelados.

Num vídeo publicado antes da meia-noite de sexta-feira, o prefeito de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, apelou à população para que fique em casa, antevendo muito trabalho para as autoridades.

A neve também interrompeu a circulação terrestre em cerca de 400 estradas, de acordo com a autoridade dos transportes.

De acordo coma agência de notícias espanhol Efe, a neve e o gelo registados nas últimas horas atingiram mais de uma centena de estradas, a maioria das quais pertencentes à rede secundária, em Castela e Leão, segundo dados disponíveis hoje no 'site' da Direção-Geral de Trânsito.

Segundo a Efe, o serviço de socorro da Comunidade de Madrid, em colaboração com a Unidade de Emergência Militar, com o Corpo de Bombeiros e a Proteção Civil já libertou, durante a última noite, cerca de um milhar de motoristas presos dentro de seus veículos nas rodovias da região, devido à tempestade Filomena.

A operadora ferroviária espanhola Renfe também suspendeu todos os seus comboios de e para Madrid este sábado devido à neve e ao tempo frio, anunciou a empresa no Twitter.

A suspensão inclui os comboios de média e longa distância, bem como os serviços suburbanos da Comunidade de Madrid. Estão também suspensos os serviços transversais da Andaluzia para a Catalunha, adiantam fontes da Renfe à agência de notícias espanhola Efe.

