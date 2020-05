"Todos os dias, felizmente, temos assistido a uma diminuição do número de óbitos. Hoje, por exemplo, tivemos 18 óbitos. É esta proporção entre o numerador [número de mortos] e o denominador [número de infetados] que dá o aumento da taxa [de letalidade]", explicou Graça Freitas na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica em Portugal.

De acordo com a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS), os níveis de letalidade de Portugal "estão de acordo com as letalidades gerais de outros países", sendo "normal" que o valor aumente "à medida que o tempo vai passando.

"A letalidade é a uma proporção entre as que pessoas que adoecem e as que morrem. No inicio temos muitos casos [de infeção]. Só passado um determinado período é que ocorre o óbito. À medida que o tempo vai passando, o numerador vai aumentando em relação ao denominador", observou Graça Freitas.

Portugal regista hoje 1.007 mortos associados à covid-19, mais 18 do que na quinta-feira, e 25.351 infetados (mais 306), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Comparando com os dados de quinta-feira, em que se registavam 989 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,8%.

Quanto ao boletim divulgado na quinta-feira, comparando com os dados de quarta-feira, em que se registavam 973 mortos, registou-se um aumento de óbitos de 1,6%.

