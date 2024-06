Durante a primeira ação de campanha do dia, na Figueira da Foz, Marta Temido foi questionada pelos jornalistas sobre as buscas feitas hoje no âmbito do caso das gémeas.

"Estar na política é uma questão de caráter e é uma questão de olhar para as pessoas, olhos nos olhos e dizer: eu não tive nada a ver com isto. Agora as entidades próprias farão a sua investigação", respondeu.

Assegurando que confia na justiça, a cabeça de lista do PS às europeias disse ter a "certeza que os 'timings' e as diligências são fundados apenas num objetivo que é apurar a verdade".

"Cada entidade tem que fazer o seu papel. Eu não comento 'timings' de decisões. Com a maior tranquilidade, eu confio nas instituições, verdadeiramente", enfatizou.

