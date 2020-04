Segundo as mesmas fontes, as emissões voltaram durante o período da tarde, depois de terem estado sem sinal desde terça-feira.

Contactados pela Lusa, a direção de Informação da RTP e o Governo de Nuno Nabian, nomeado pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, não quiseram esclarecer as razões para que o sinal não estivesse a ser emitido.

Em julho de 2017, as emissões da RTP África e da RDP foram suspensas, na sequência da denúncia do acordo de cooperação no âmbito da comunicação social pelo Governo guineense, na altura liderado por Umaro Sissoco Embaló.

As emissões voltaram a reabrir em novembro do mesmo ano.

O sinal da rádio e da televisão portuguesa, que na Guiné-Bissau é aberto, é distribuído localmente através da rede nacional de emissores.

