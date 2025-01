O anúncio surge após uma declaração do Ministério da Justiça italiano sobre a apresentação de um pedido de revogação da detenção de Mohammad Abedini, dias depois de as autoridades iranianas terem libertado uma jornalista italiana detida em Teerão.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros [iraniano] anuncia a libertação de Mohammad Abedini Najafabadi, cidadão iraniano detido em Itália, e o seu regresso ao seu país", afirmou o departamento governamental em comunicado.

Mohammad Abedini, de 38 anos, é acusado pelos Estados Unidos de fornecer tecnologia sofisticada de navegação por drones aos militares iranianos, em violação das sanções dos EUA contra o Irão.

Estes componentes terão sido utilizados posteriormente num ataque de drones em janeiro contra uma base militar jordana perto da fronteira com a Síria, que matou três militares norte-americanos, de acordo com as autoridades judiciais norte-americanas.

Abedini estava numa prisão de Milão desde a sua detenção, tendo o Irão negado as acusações e apelidado a sua prisão de um "acto ilegal" que poderia prejudicar as relações entre Roma e Teerão.

A libertação surge quatro dias depois de Cecilia Sala, uma jornalista italiana que esteve mantida em regime de solitária durante três semanas numa prisão de Teerão, ter regressado a casa.

A detenção de Cecília Sala foi vista como uma tentativa de Teerão pressionar Roma a libertar o engenheiro iraniano.

