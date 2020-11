Segundo o documento, Moçambique tem uma taxa de letalidade de 1%, a mais baixa numa lista liderada pela Tanzânia, com uma taxa de letalidade de 10%, seguindo-se a África do Sul, Zimbabué, Zâmbia e Angola, todos com uma taxa de letalidade de 3%.

A análise indica ainda que Moçambique tem o mais baixo número de óbitos por milhão de habitantes, com 4,91, num grupo liderado pela África do Sul, com 386.