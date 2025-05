"Nós vemos que há, nomeadamente, uma força política de extrema-direita ocupada - não é por acaso e não é uma coincidência - em rebaixar o lugar do parlamentarismo na nossa política", afirmou Rui Tavares no final de uma visita ao Teatro O Bando em Palmela, no distrito de Setúbal, onde nas últimas eleições o partido elegeu um deputado.

Sem nunca mencionar o nome do Chega, nem do seu líder André Ventura, Rui Tavares referiu que o partido de extrema-direita está a fazer do parlamento um lugar de "má fama e má reputação" ao recorrer aos insultos, ofensas e vozearias, algo que disse ser intencional.

"Até já ouvi dizer que uma vez num jogo de futebol, onde houve um desaguisado com um líder parlamentar da extrema-direita, lhe disseram que não estava no parlamento, quando era suposto ser ao contrário", contou.

Segundo o dirigente do Livre, o fim das democracias começa, muitas vezes, pelo rebaixamento do lugar do parlamentarismo.

E insistiu: "Esse rebaixamento do parlamento não é por acaso e traz consigo muitas más notícias porque, a partir do momento em que nós perdemos a casa onde é possível, através da palavra, nós entendermos, tornam-se mais fortes os projetos autoritários".

Continuando com a mira apontada ao Chega, Rui Tavares advertiu que é melhor ter um parlamento onde se decidem as diferenças em conjunto do que uma ditadura onde um decide por todos.

"Porque quando vocês veem aqueles cartazes a falar de 50 anos de corrupção [cartazes do Chega] não tomem esses cartazes por uma ameaça, nem por uma denúncia, mas sim por uma promessa", atirou.

Rui Tavares aludia aos cartazes do Chega espalhados pelo país que têm as fotografias do primeiro-ministro e candidato do PSD, Luís Montenegro, e de José Sócrates, antigo primeiro-ministro socialista, com a inscrição "50 anos de corrupção. É tempo de dizer Chega".

Em sua opinião, se a extrema-direita estivesse no poder e pudesse Portugal tinha 50 anos de corrupção.

"Claro que eles, para já, ainda não podem, mas já tiveram 50 deputados durante um ano e vemos o que é que lá foi aparecendo quando a gente esgravatou um bocadinho", frisou.

Motivo pelo qual Rui Tavares apontou a necessidade de Portugal ter um parlamentarismo "mais responsável, original e genuíno e onde as soluções se procuram".

SVF // PC

Lusa/Fim