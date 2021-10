Talibãs mataram 13 membros da minoria Hazara - Amnistia Internacional

A Amnistia Internacional (AI) disse hoje que os talibã mataram 13 membros da minoria Shia Hazara na província de Daikundi, no centro do Afeganistão, acrescentando que a maioria deles eram membros das forças de segurança do Governo afegão deposto.