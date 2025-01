A marinha da ilha destacou os seus barcos de mísseis de ataque rápido Kuang Hua VI e as corvetas da classe Tuo Chiang em águas próximas do maior porto de Taiwan, Kaohsiung, um importante centro de comércio internacional considerado fundamental para o reabastecimento das forças chinesas, caso estas estabeleçam uma cabeça-de-ponte na ilha.

As embarcações Kuang Hua VI, com uma tripulação de 19 pessoas, transportam mísseis anti-navio Hsiung Feng II, desenvolvidos internamente, e demonstraram a sua capacidade de se fazerem ao mar em caso de emergência para intercetar navios inimigos prestes a atravessar o limite de 44 quilómetros da zona contígua de Taiwan, dentro do qual os governos estão autorizados a tomar medidas defensivas.

A China envia habitualmente navios e aviões para desafiar a vontade e a capacidade de Taiwan de combater os intrusos, o que leva Taiwan a lançar aviões, ativar sistemas de mísseis e enviar navios de guerra. Na quarta-feira, Taiwan exigiu que a China pusesse fim à sua atividade militar em curso nas águas próximas, que, segundo Taipé, está a minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e a perturbar a navegação e o comércio internacionais.

A estratégia da ilha consiste em contrariar o Exército chinês, que é muito maior, com uma defesa relativamente flexível, capaz de impedir que as tropas chinesas atravessem o Estreito de Taiwan, que separa o território do continente chinês. Os locais de desembarque são escassos na costa ocidental de Taiwan virada para a China, obrigando Pequim a concentrar-se na costa oriental.

Hsiao Shun-ming, capitão de uma corveta da classe Tuo Chiang, disse que o tamanho relativamente pequeno do seu navio ainda permite que "tenha um poder competitivo formidável" contra navios chineses maiores. O Tuo Chiang tem um formato de catamarã e apresenta velocidades elevadas e uma capacidade furtiva considerável.

Nos últimos anos, Taiwan revigorou a sua indústria de defesa nacional, embora continue a depender fortemente da tecnologia dos Estados Unidos, como caças, mísseis, tanques e equipamento de deteção atualizados. A lei dos EUA exige que considere as ameaças à ilha como questões de "grave preocupação", e espera-se que as forças norte-americanas e aliadas sejam um fator importante em qualquer conflito.

O exercício de hoje "demonstra a eficácia da guerra assimétrica e o empenho de Taiwan na autossuficiência da defesa", disse Chen Ming-feng, contra-almirante e comandante da Frota 192 da Marinha, especializada na deteção de minas. "Estamos sempre prontos para responder rapidamente e podemos lidar com qualquer tipo de situação marítima".

O Partido Comunista da China recusou quase todas as comunicações com os governos pró-independência de Taiwan desde 2016, e alguns em Washington e em outros lugares dizem que Pequim está cada vez mais perto de tomar medidas militares.

A China considera Taiwan parte do seu território, a ser controlada pela força, se necessário, enquanto a maioria dos taiwaneses favorece a sua independência de facto e a manutenção do status democrático.

JPI //APN

Lusa/Fim