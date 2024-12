"A TAAG - Linhas Aéreas de Angola informa que, devido aos acontecimentos mais recentes, e visando garantir a segurança dos nossos passageiros e tripulação, os voos DT581 e DT582, entre Luanda e Maputo, previstos para o dia 24 de dezembro, foram cancelados", lê-se numa publicação no Instagram da companhia aérea angolana.

"Lamentamos qualquer inconveniente causado e agradecemos a vossa compreensão face a esta decisão, tomada com o objetivo de assegurar a máxima segurança de todos os envolvidos. Continuaremos a monitorizar a situação e a fornecer atualizações sempre que necessário", conclui a TAAG.

A companhia aérea angolana não adianta mais pormenores, desconhecendo-se o número de passageiros afetado e quando retomará os voos para a capital moçambicana.

Em causa está a violência pós-eleitoral desencadeada pela não aceitação dos resultados das eleições presidenciais e legislativas de 09 de outubro por parte do candidato Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos, extraparlamentar).

O Conselho Constitucional de Moçambique proclamou na tarde de segunda-feira Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), como vencedor da eleição a Presidente da República, com 65,17% dos votos, sucedendo no cargo a Filipe Nyusi, bem como a vitória da Frelimo, que manteve a maioria parlamentar.

O anúncio provocou o caos em todo o país, com manifestantes nas ruas, barricadas, pilhagens e confrontos com a polícia, que tem vindo a realizar disparos para tentar a desmobilização.

Até agora, segundo dados provisórios, já morreram mais de 130 pessoas.

Na capital, Maputo, vive-se hoje um novo dia de caos, com avenidas bloqueadas por manifestantes, pneus a arder e todo o tipo de barricadas, em contestação ao anúncio dos resultados, que envolvem saques e destruição de vários estabelecimentos privados e públicos, incluindo bancos.

Além de Venâncio Mondlane, também Ossufo Momade, líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, até agora maior partido da oposição) e Lutero Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM, terceira força parlamentar), ambos candidatos presidenciais, anunciaram que não reconhecem os resultados eleitorais.

JSD (PVJ) // JPS

Lusa/Fim