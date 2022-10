"Pedimos desculpas, temos anunciada uma greve para os dias 07, 08 e 09 de outubro", lê-se numa mensagem colocada no página oficial da TAAG no Instagram.

A empresa solicita a compreensão dos seus clientes, pedindo-lhes que tenham "paciência".

"Estamos a fazer tudo o que podemos para o ajudar", acrescenta a TAAG.

A comunicação da TAAG termina com um apelo aos passageiros para que confiram "a lista dos voos afetados e os números dos 'call centers'" no portal da empresa.

Anteriormente tinha sido anunciado que a greve seria de uma semana, entre 07 e 16 de outubro, razão por que o grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição angolana, anunciou ter pedido um encontro urgente com o ministro dos Transportes para obter esclarecimentos sobre a greve dos pilotos da companhia aérea de bandeira, atendendo ao impacto da paralisação.

Em 20 de julho, o caderno reivindicativo do Sindicato dos Pilotos de Linha Aérea (SPLA) foi entregue à TAAG, tendo sido realizadas reuniões nas quais a companhia aérea "apresentou diversas propostas de resolução, devidamente enquadradas na sua realidade financeira", e com o "firme objetivo" de acomodar as solicitações dos pilotos, lê-se num comunicado da empresa divulgado neste sábado.

Na mesma nota, a TAAG acrescenta ter sido criado um "plano de contingência para minimizar o impacto" da paralisação.

