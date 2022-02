Segundo fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR, no âmbito de uma ação do Núcleo de Investigação Criminal do destacamento de Leiria, foi detido um homem de 42 anos, "em flagrante delito", e foi identificada uma mulher de 45 anos, no concelho de Porto de Mós, no distrito de Leiria.

Durante a ação policial, que decorreu na madrugada de hoje, foram apreendidos 159,8 gramas de cocaína, um veículo, vários telemóveis, artigos e objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes, e 756 euros.

A GNR informou ainda que o homem foi presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal da Nazaré, que decretou a medida de coação de prisão preventiva.

