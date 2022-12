Os espetáculos estão marcados para 04 de maio, no Teatro Tivoli em Lisboa, 06 de maio, no Auditório de Espinho, e 07 de maio, no Theatro Circo em Braga, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Susana Baca, "reconhecida pelo seu extraordinário trabalho de resgate da canção afro-peruana em combinação com a divulgação dos poetas latino-americanos", apresenta no novo álbum "uma forte mensagem que usa a mais poderosa das armas de combate à injustiça: o conhecimento".

A promotora recorda que "Palabras Urgentes", premiado pela revista Songlines, "está carregado de simbolismo, por ter sido lançado no mesmo ano em que se comemoraram os 200 anos de independência do Peru mas também porque Susana Baca o gravou como forma de protesto e debate, encorajando à celebração da vida e à revindicação de causas e ideais, numa homenagem aos que lutaram por um mundo melhor".

Susana Baca, antiga ministra da Cultura do Peru, editou o primeiro disco em 1987 ("Color de Rosa Poesía y Canto Negro"), tendo conquistado atenção fora do seu país depois da edição da compilação "The Soul of Black Peru: Afro-Peruvian Classics", da editora de David Byrne, a Luaka Bop, em 1995, onde surge a cantar "María Landó".

A cantora, de 78 anos, já foi distinguida, entre outros, com três prémios Grammy, a Ordem de Mérito pela República do Peru e a Ordem das Artes e Letras pela República Francesa.

Recentemente editou um livro de memórias, "Yo vengo ofrecer mi corazón".

Os bilhetes para os espetáculos de Susana Baca em Lisboa, Espinho e Braga já estão à venda.

JRS (JGA) // MAG

Lusa/Fim