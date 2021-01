Surto em unidade de cuidados continuados do Bombarral sobe para 44 infetados

Bombarral, Leiria, 25 jan 2021 (Lusa)- O número de infetados do surto de covid-19 no Hospital de Cuidados Continuados Casimiro da Silva Marques da Santa Casa da Misericórdia do Bombarral subiu de 22 para 44, disse hoje o provedor.